الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر ساهمت فى التعامل مع آثار الأزمات العالمية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمات المركبة والمتتالية انعكست وتضاعفت آثارها السلبية على الاقتصاد الدولي، وأثرت بشدة على المحيط الإقليمي والمحلي مما يطيل أمد التعافي، بالإضافة للارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة والغذاء.

وأضاف خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ 2016، بالإضافة لحجم الإنجاز المحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية ساهم بشكل ملحوظ في التعامل مع آثار الأزمات العالمية، ودعم جهود احتواء وتخفيف تبعاتها، وساهمت إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا.

ولفت إلى أن الدولة المصرية طورت من خطتها لتشمل اهتمامًا بالتحول الأخضر وتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية والتوسع في تحقيق الاكتفاء الغذائي، وتحفيز القطاع الخاص، وتأمين الطاقة اللازمة لتنفيذ برنامجها الطموح.

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