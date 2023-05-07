الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل فعاليات المؤتمر الطلابى الثانى لطب المنصورة الجديدة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت الفرقة الاولى بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة المؤتمر الطلابي الثاني، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتوره هالة المرصفاوي عميد كلية الطب و اشراف  الدكتوره سوزي فايز مدير البرنامج الطبي و الدكتوره سمر نجاح البشبيشي أستاذ الطفيليات الطبية ومنسق المؤتمر الطلابي ، بحضور الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة ، و الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الاسنان 

 

وتم عرض النشاط العلمي الخاص بالفصل الدراسي الثاني والقائم على التناغم والتكامل بين مقررارت العلوم الطبية الاساسية المختلفة ، الباثولوجي، الفارماكولوجي ، الميكروبيولوجي ، الباراسيتولوجي ، المناعة الطبية) وهو ما اظهرته المشروعات البحثية للطلاب واكدت نجاح البرنامج في تاكيد معنى التكامل في دراسة الطب.

وقد ناقش المؤتمر  موضوعات بحثية متنوعةمن خلال طرح 28 موضوع ومواكبة لمتطلبات الحياة البحثية مثل: تأثير العدوي في مرضي ضعف المناعة، و العدوي الطفيلية واحتمالية حدوث الامراض السرطانية المصاحبة، استخدامات البكتريا في علاج الأورام السرطانية، مخاطر استخدام المضادات الحيوية، الاصابات المعدية التي تنتقل اثناء ممارسة الرياضات المائية... الخ

وقد تنوعت سبل العرض لتشمل 8 عروض تقديمية شفوية و 20 عرض على البوستر العلمي مع شرح من مجموعة العرض وقد قام جميع الطلاب بكتابة ملخصات للابحاث scientific abstract  ليتم نشرها في عدد خاص من مجلة الجامعة بالاضافة الي  تجهيز  مقالات مرجعية review article  كخطوة اولى لشبابنا الاطباء في مجال البحث العلمي .

وقد قام الطلاب في مجموعات صغيرة تشمل 10-15 طالب بتجميع المادة العلمية من مصادر علمية موثوقة محلية ودولية تم عرضها باستخدام نموذج هارفارد لكتابة المراجع وبتوجيه من السادة اعضاء هيئة التدريس للوقوف على الاسس العلمية لعرض العروض الاقديمية وكتابة البوستر، وعرض للطلاب المشاريع البحثية امام لجنة التحكيم من السادة الضيوف الذين اشادو بمستوى الطلاب المبهر واثروا اللقاء بتعليقات وتوجيهات من شأنها الرفع من مستوى الطلاب كذلك عرض طلاب مجموعات البوستر نشاطاتهم امام لجان تحكيم من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.

 

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جامعة المنصورة الجديدة المؤتمر الطلابي الثاني رئيس جامعة المنصورة الجديدة الدكتور معوض محمد الخولي الفرقة الاولى بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة

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