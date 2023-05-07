تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2022-2023.

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، تقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق "الماكبايس".

وتنُقل مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - بيوتر كيويور - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال، كل من: تيرنر- كيران تيرني - روب هولدينج - توماس بارتي- فييرا - إيميل سميث رو - نيلسون - لياندرو تروسارد - إيدي نيكيتاه.

ويحتل فريق أرسنال، قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، فيما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.