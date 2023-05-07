ضبط 4 آلاف عبوة عصير و160 كيلو جرام جبنة رومي غير صالحة للاستخدام بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

وأكد محافظ الغربية، أن هذه الحملات تهدف في المقام الأول لتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة للمواطنين ورفع الوعي بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الهيئة عن ضبط 4000 عبوة عصير تحتوي على مواد غير مصرح بإضافتها، إلى جانب 160 كيلو جرام جبنة رومي بها أعفان ظاهرية و110 كيلو جرام مش يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية أنه وعلى الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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