ختام أسبوع تدريبي حافل لورش "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد (صور)

شهد مسرح سينما هيبس، أمس السبت، ختام إحدى المراحل التدريبية لمشروع "ابدأ حلمك"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من شباب وأبناء محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، حيث أقيمت التدريبات على مدار الأسبوع الماضي بمركز الداخلة على مسرح قصر ثقافة موط، وبمركز الخارجة على مسرح سينما هيبس، وشهدت الفعاليات تدريبات مكثفة للمشاركين.

جاءت تدريبات الختام استكمالا لفعاليات الأسبوع، التي تم خلالها العمل على الجوانب الأساسية للورشة، في الموسيقى والاستعراضات والتمثيل والسينوغرافيا، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، وشرح للمتدربين التدريبات الأساسية للممثل، وكيفية استخدام أدواته وتطويرها وشهدت تدريبات التمثيل استخدام نماذج من مربعات ابن عروس، كما أقيمت تدريبات لبعض الرقصات المتنوعة قدمها الفنان مناضل عنتر مدرب الاستعراضات والأداء الحركي، والرقص واللياقة البدنية، عبر بعض الرقصات المستوحاة من الفلكلور الواحاتي، مع التدريب على بعض الرقصات الحديثة.

وقام الدكتور عمرو الأشرف بتدريب المشاركين على السينوغرافيا والمصطلحات العلمية، والمسرحية التى تخص خشبة المسرح، مع تقديم محاضرة عن الإضاءة، كما شرح الكاتب المسرحي سعيد حجاج الدراما المسرحية وعناصرها موضحا أنها تتكون من عدة عناصر أولها الفكرة وتعريف الشخصيات المسرحية الدرامية لكل شخصية، والنص المسرحي، وقام المايسترو حسام حسني بتعريف المتدربين على المقامات الموسيقية، وقدم أغاني من التراث المصرى تأكيدا للهوية المصرية.

ومن جهته قدم المخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك، تدريبات في التمثيل وقام بمراجعة مربعات ابن عروس بأداء مختلف بمصاحبة الموسيقى، وأوضح الناقد المسرحي محمد الروبي أهمية وجدوى المشروع والفرق بين التمثيل وفن التمثيل.

جاءت فعاليات الختام بحضور ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع، والمخرج حسن رفقي، والمخرج محمد سعد مديرا المشروع بالخارجة، والمخرج محسن سعيد مدير المشروع بالداخلة.

تقام الفعاليات بإشراف د. هاني كمال المدير التنفيذي للمشروع، وينظمها فرع ثقافة الوادي الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتأتي في إطار تكثيف الورش التدريبية الخاصة بالمشروع استعدادا لتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

ورش "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

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ورش "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

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