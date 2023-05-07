الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. المفتي يصدر قراره في إعدام 10 متهمين بـ"خلية المنيا الإرهابية"

اعدام
اعدام

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الإثنين، الحكم على 10 متهمين، بينهم 6 سيدات في "خلية المنيا الإرهابية"  

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت 4 متهمين لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى 10 متهمين خلية المنيا الإرهابية المفتي

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