الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاحتفال بإطلاق التقرير الإقليمي حول حالة سكان العالم 2023 بالجامعة العربية غدًا

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب الدول العربية، غدا الاثنين، احتفالا لإطلاق التقرير الإقليمي حول حالة سكان العالم للعام 2023.

ويشارك في هذا الاحتفال السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية؛ والدكتورة ليلى بكر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب الدول العربية، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، وعدد من سفراء ومندوبي الدول العربية والأجنبية ورؤساء منظمات ومكاتب الأمم المتحدة العاملة بجمهورية مصر العربية.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان اليوم الأحد، أن تقرير هذا العام، والذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، يحمل عنوان "8 مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية.. قضية الحقوق والخيارات"، ويتناول سبل إعادة التفكير بكيفية تأطير عدد السكان، وتبني السياسات التي تقوم على إيجاد حلول جديدة من أجل دعم نجاح السكان.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة بأنه يجب النظر إلى السكان والتعامل معهم من منظور حقوقي، فما زالت النظرة والحديث عن السكان متباينة ما بين (قنبلة ديموغرافية او خلل ديموغرافي)، وبين الفريقين تضيع الحقوق، ويزداد القلق السكاني، خاصة مع انتشار الحروب والصراعات المسلحة والاقتصادات الهشة، والتغيرات المناخية وحالات نقص الأغذية والطاقة، بالإضافة الى الأوبئة، مثل جائحة كورونا وفيروس نقص المناعة، فضلا عن المعلومات المغلوطة المنشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه لابد من التخطيط على أساس التغييرات السكانية الحاصلة سعيا للصمود الديموغرافي (النظم الاقتصادية والاجتماعية) التي تواكب رغبات السكان واحتياجاتهم أنفسهم من أجل ازدهارهم في أوقات الرخاء والخطر، وذلك عن طريق توسيع نطاق الفهم عن السكان من خلال الاستثمار في البيانات وتحليلها انطلاقا من التركيبات العمرية للسكان ومعدلات الخصوبة والهجرة ومعدلات الوفيات وسن الإنجاب لتكون هذه البيانات عنصرا فاعلا في تغير المعايير الاجتماعية المبنية على النوع الاجتماعي.

أحمد المنظري الاقتصادية والاجتماعية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمانة العامة الأمانة العامة لجامعة الأمم المتحدة للسكان التغيرات المناخ التغيرات المناخية التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع التقرير الإقليمي

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

بالأسماء.. ارتفاع مصابى انقلاب أتوبيس حضانة فى ترعة بالشرقية إلى 15

الجنايات تقضى ببراءة متهم فى قضية "خلية داعش" الإرهابية

كلمة سامح شكرى أمام الجامعة العربية: مصر استقبلت 57 ألف مواطن سودانى

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

وزير الصحة يستقبل نظيره البرتغالى لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس