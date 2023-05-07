الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد صوامع الزقازيق ومنيا القمح ومطحن عرابي

صوامع غلال
صوامع غلال

تفقد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الثلاثاء، صوامع الزقازيق المعدنية التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق والمُقامة على مساحة 11 ألف و525 متر وتعمل بطاقة استيعابية 30 ألف طن قمح، وتضم 6 خلايا سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن وذلك لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح، حيث حرص المحافظ على متابعة أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين.

وأكد غراب على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة والبالغ عددها 58 موقع تخزيني وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة ، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو 289703 طن و 519 كيلو قمح منذ بدء موسم توريد القمح.

كما تفقد سير انتظام العمل بمطحن عرابي بمدينة الزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا وذلك للتعرف على مراحل التشغيل المختلفة، حيث يعمل بقدرة تعاقدية 500 طن قمح / يوم، ينتج 400 طن طحن/ يوم، لإنتاج دقيق بلدي 82%، حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير المطحن المهندس مختار سليم عن مكونات المطحن، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8000 م2، و مساحة المباني 2384م2، ويضم 300 عاملاً، كما يوجد بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 8000 طن بعدد 32 خلية. 

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد صوامع غلال منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والمُقامة على مساحة 7 آلاف متر والتي تضم 4 خلايا وتعمل بطاقة استيعابية 5 ألاف طن وذلك لمتابعة انتظام سير أعمال توريد القمح. 

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم المالية لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاماً.

مطحن عرابي منيا القمح غلال منيا القمح صوامع الزقازيق محافظ الشرقية

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