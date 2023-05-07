5 مصابين إثر تصادم تروسيكل مع جرار بالبحيرة

أُصيب 5 مواطنين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي على طريق الوفائية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي بطريق الوفائية بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى كوم حمادة العام وحُرر محضر بالواقعة.