الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين إثر تصادم تروسيكل مع جرار بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 5 مواطنين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي على طريق الوفائية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي بطريق الوفائية بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى كوم حمادة العام وحُرر محضر بالواقعة.

مواطنين حادث تصادم تروسيكل وجرار زراعى كوم حمادة الأجهزة الأمنية مديرية أمن البحيرة

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