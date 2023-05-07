الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح المجمع الإداري للخدمات العامة بحي شرق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المجمع الإداري للخدمات العامة التابع لحي شرق سوهاج، بشارع أسيوط سوهاج، بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور  أحمد سامي القاضي نائب المحافظ .

رافق المحافظ خلال الافتتاح أيضا كل من العميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أح وسيم حامد، قائد مركز القيادة التخصصي بسوهاج، والعميد أح محمود عبد الرحمن مدير مشروعات بالجيش الثالث الميداني، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الاسكان، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري بالمحافظة، والمهندس نشأت إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد محافظ سوهاج المجمع الإداري المقام على مساحة220 متر مربع، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المبنى، والذي يتكون من " بدروم، ودور أرضي، و10 أدوار علوية "، عبارة عن " جراج، واستقبال، وغرف أمن، وغرفة مراقبة، وغرفة محول كهرباء، و3 أدوار قاعات تدريب، و4 أدوار مكاتب إدارية، و 3 أدوار استراحات"، بالإضافة إلى تزويده بأحدث نظم كاميرات المراقبة، والسلامة والصحة المهنية، والإطفاء، بإشراف من مديرية الإسكان بالمحافظة .

وأشاد "الفقي" بالمستوى المتميز للأعمال الإنشائية للمجمع، موجها بالاستغلال الأمثل لقاعات التدريب والمكاتب الإدارية، وتحقيق المناخ المناسب للعاملين لأداء مهام عملهم، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

جانب من الجولة

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