انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب

بدأت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة العربية، اليوم، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

وانتهى الاجتماع التشاوري المغلق على مستوى وزراء الخارجية العرب، وذلك بالاتفاق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية مع تحفظ بعض الدول، على أن يتم استئناف مشاركة وفود سورية باجتماعات الجامعة العربية اعتبارًا من اليوم.

وكان اتفق وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، على مشروع قرار خلال الاجتماعات التشاورية بالجامعة العربية التي سبقت القمة المعلنة اليوم الأحد، حول كل من سوريا والسودان.

ونص مشروع القرار بالتأكيد على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، مع رفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، فضلًا عن تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان.

كما أكد مشروع القرار السعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد 7 مايو، الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.