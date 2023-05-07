الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لمتهمين أحدثا عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة المتهم "م.خ.غ" وشقيقه "ن.خ.غ" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ث.ك.ا" بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه مما أحدث به عاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتبين وجود خلافات بين الطرفين قام خلالها المتهمان بالتعدي على المجني عليه مما أحدث به عاهة مستديمة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم. 

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