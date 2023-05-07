الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل سرقة أموال من داخل مسكن مواطن بالخليفة

سرقة أموال
سرقة أموال

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط سرقة مبلغ مالى من داخل مسكن أحد المواطنين بالخليفة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من أحد المواطنين بتضرره من أحد الأشخاص ؛ لقيامه بسرقة مبلغ مالى كان يحتفظ به داخل شقة ملكه مجاورة لمحل سكن الأخير.

وأضاف أن المشكو فى حقه دائم التردد عليه وعلى عِلم بمكان تواجد المبلغ داخل الشقة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لعلمه بإحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الشقة ملكه خطط لسرقته.

وفى سبيل ذلك إستعان بالثانى لتنفيذ مخططه وتمكنا من دخول الشقة والاستيلاء على المبلغ المالى ، ولاذا بالفرار وبمواجهة الثانى أيد ما جاء بأقوال الأول.

كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الخليفة مبلغ مالي سرقة ضبط

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