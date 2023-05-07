كشف غموض العثور على جثة سائق بها طلق ناري بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض العثور على جثة سائق بدائرة مركز شرطة قليوب حيث تبين أن المجنى عليه لقى مصرعه إثر طلق ناري وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستدراج المجنى عليه بقصد توصيله والاستيلاء على مركبة التوك توك وعندما قاومه أطلق عليه الرصاص فلقى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة متوفى إثر إصابته بطلق نارى بدائرة المركز.

وتم إخطار مديرية أمن القليوبية وانتقل فريق من البحث الجنائي وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة التوك توك وفى سبيل تنفيذ ذلك قام باستيقاف المجنى عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وأثناء سيرهما قام بإشهار سلاح نارى "طبنجة" وهدده إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق عليه عيار نارى فسقط المجنى عليه من المركبة واستولى عليها ولاذ بالفرار.

عقب ذلك قام بإخفاء التوك توك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" والطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.