الطب البيطرى بسوهاج يكثف ندواته لاتخاذ التدابير الاحترازية لحماية الحيوان

نظمت إدارة الإرشاد البيطري بمحافظة سوهاج، ندوة توعوية للأهالى وربات البيوت حول مرض أنفلونزا الطيور وأعراضه في الطيور الداجنة وعلى الإنسان وخطورته على وأهمية التربية المنزلية السليمة للطيور للوقاية منه، وضرورة فصل أنواع الطيور المختلفة بعضها عن بعض أثناء التربية.

وتمت الندوة تحت إشراف الدكتور عصام أحمد عرفة، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج وتحت إشراف الدكتورة دنيا طاهر مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بسوهاج وذلك بناء على تعليمات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة نشر ثقافة الوعى بين المربين لتجنب الفيروسات.

وناقشت الندوة عدد من الموضوعات بدأت بمرض انفلونزا الطيور من حيث أعراضه في الطيور الداجنة والإنسان وخطورته والتربية المنزلية السليمة للوقاية منه وضرورة فصل أنواع الطيور المختلفة اثناء التربيه وضرورة شراء الكتاكيت من مصدر موثوق فيه لضمان خلوها من الأمراض وكيفية الذبح الأمن للطيور لضمان عدم انتشار مرض انفلونزا الطيور وانتقاله للانسان.

كما ناقشت مرض السعار وأعراضه في الإنسان والحيوانات المختلفة وطرق انتشاره وطريقة التعامل مع الكلاب الضالة تجنبا للعض و طرق التعامل مع الجرح بعد العقر وضرورة أخذ المصل الواقي وضرورة تحصين الحيوانات المنزليه ضده، والقي الندوة دكتور عصام حمدي ودكتورة مروة عمر اطباء الارشاد بادارة الارشاد البيطري بسوهاج.

وفى سياق متصل قام قسم الارشاد البيطري بادارة سوهاج البيطرية ،اليوم، بعمل ندوة ارشادية بالوحدة الصحية بقرية تونس ومنازل الشيخ مكرم.

وناقشت الندوة موضوع مرض الحمى القلاعية من حيث أعراضه في الحيوان وطرق انتقاله وخطورته علي الثروة الحيوانيه وكيفية الاجراءات الوقاية للحماية من المرض وضرورة التحصين ضده في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ضرورة التحصين من خلال الوحدات البيطرية وخطورة التحصين من غير المتخصصين ،ضرورة ترقيم وتسجيل الحيوان للحصول علي خدمات بيطرية كاملة.

واستعرضت الندوة كيفية الذبح الأمن للطيور للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور وللحد من انتشاره وانتقاله للإنسان وألقي الندوة دكتورة سعاد محمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة سوهاج البيطرية.