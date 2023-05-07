محافظ قنا يتفقد ورش تدريب الفتيات بفرع "القومي للمرأة"

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جوله تفقدية بالورش التدريبية التي ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، لتدريب الفتيات على أعمال الحياكة "الباترون والقص والخياطة"، وأعمال إنتاج صابون البشرة.

رافقته الدكتورة هدى سعد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وقال محافظ قنا، إن فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ينفذ 4 ورش تدريبية فى مجال تعليم الباترون والقص والخياطة تستمر لمدة 15 يومًا، تستهدف تدريب 80 فتاة ممن تلقين تدريب ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بمركزيِّ الوقف ودشنا.

وتشمل التدريبات تعريف السيدات والفتيات كيفية قراءة الباترون ومعرفة أماكن بيع الخامات وكيفية تسعير منتجاتهن وبيعها، فضلًا عن تنفيذ 14 ورشة لتدريب الفتيات على إنتاج صابون البشرة، تستهدف تدريب 180 فتاة من قرى (المفرجية – جزيرة مطيرة – الجمالية) بمركز قوص، و120 فتاة من قرى (العطيات – فاو بحرى – ابو مناع بحرى) مركز دشنا، و120 فتاة من قرية (بخانس) بمركز أبو تشت، و60 فتاة من قرى (المراشدة – الوقف – القلمينا) بمركز الوقف، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الوصول إلى تدريب 810 فتيات بقرى "حياة كريمة" ممن تدربن سابقًا على ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرأة في قنا لديها القدرة على الإبداع وإنتاج منتجات ذات جودة عالية.

من جهتها، ذكرت الدكتورة هدى سعدي، أن فرع المجلس نجح في تدريب 45 فتاة بقرى مركز الوقف على الخياطة والقص خلال شهر أكتوبر الماضي، ونجحن في إنتاج 4500 شنطة، مشيرةً إلى الاستمرار في تنظيم فعاليات الدورات التدريبية للسيدات والفتيات، وذلك للتأهيل وصقل المهارات والخبرات وتشجيع السيدات والفتيات لدخول سوق العمل الحر، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تسهم في تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية.