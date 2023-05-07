آليات تحديد معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري، عن آليات تحديد المعدل المستهدف للتضخم بطريقة تسمح بتقارب معدلات التضخم الفعلية مع معدل التضخم على المدى المتوسط دون تعريض النشاط الاقتصادي للتذبذب المفرط.

يمثل تقدير معدل التضخم على المدى المتوسط معدل التضخم النهائي الذي يجب أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيقه والمحافظة عليه بما يتوافق مع هدف استقرار الأسعار، وهو المعدل الذي لا يؤدي إلى تدهور تنافسية الصادرات المصرية من السلع والخدمات.

نتيجة لذلك، قرر البنك المركزي وضع عدة أهداف انتقالية للتضخم سيتم تحقيقها تدريجياً حتى يصل الاقتصاد إلى المعدل المستهدف للتضخم في الأجل المتوسط دون تقلبات كبيرة فيما يتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي على المدى القصير.

ويؤكد هذا الاختلاف الرئيسي بين تحديد أهداف التضخم التي تتطابق مع التوقعات الأساسية للبنك المركزي وتحديد تلك الأهداف بطريقة تضمن الانتقال السلس إلى معدل التضخم على المدى المتوسط، وذلك لأن البنك المركزي لديه، ضمن قدراته وإمكاناته، جميع الأدوات التي يمكن أن تجعل التضخم الفعلي يتقارب مع معدل التضخم المستهدف على المدى المتوسط، علاوة على ذلك، يتم تحديد أفق تحقيق المعدل المستهدف بطريقة تتوافق مع تأخر تأثير الأوضاع النقدية الحقيقية على معدلات التضخم، والذي غالبًا ما يُشار إليه باسم "أفق السياسة النقدية".

يمكن أن يحدث انحراف مؤقت للتضخم عن المستوى المستهدف في بعض الأحيان بسبب الآثار المباشرة لبعض الصدمات الخارجية التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية… في هذه الحالات، لا تحتاج لجنة السياسة النقدية إلى اتخاذ رد فعل على هذه الانحرافات المؤقتة وستقبل تباعد معدل التضخم الفعلي عن معدل التضخم المستهدف المعلن، رغم ذلك، إذا أدت هذه الصدمات الخارجية إلى آثار ثانوية التي تمتد إلى زيادات الأسعار بشكل عام.