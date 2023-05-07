الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بالمعصرة

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات القبض على المتهمين باحتجاز شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمعصرة.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بتضرره من شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما باستدراجه لشقة أحدهما بدائرة القسم واحتجازه وتقييده وتصويره وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة إلا أنه غافلهما ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما الإيصالين المُشار إليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعلل ذلك لنصب المجنى عليه، على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالى، عقب إيهامه بقدرته على استخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المعصرة ايصالات أمانة توقيع احتجاز وزارة الداخلية

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