منها 12 بندقية آلية.. ضبط 35 سلاحًا ناريًا فى حملات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط.

أسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري عبارة عن 12 بندقية آلية، 12 بندقية خرطوش، طبنجة، 10 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 25 متهمًا "لعدد 11 منهم معلومات جنائية".

وضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 556 حكمًا.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.