الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يناقش قبول الطلاب العائدين من السودان.. اليوم

يعقد، مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، عددًا من الملفات المهمة، يأتي على رأسها انطلاق امتحانات الترم الثاني للعام الجامعي الحالي 2022 - 2023، وسير العملية التعليمية بالكليات وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.

كما يناقش مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ملف استقبال الطلاب العائدين من السودان، وأيضًا الطلاب العائدين من روسيا والراغبين في استكمال تعليمهم بالجامعات المصرية، ووضع القواعد الخاصة بقبولهم.

ويبحث الاجتماع، القرارات الصادرة من اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بشأن تعديل سنوات الدراسة بكليات الطب وما يخص كليات الصيدلة، والسنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات العلمية.

وكان قد كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن القواعد والضوابط الخاصة بقبول الطلاب العائدين من جامعات السودان، مشيرًا إلى أنها تتضمن أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تمت دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفي نفس الوقت نضمن المستوى العلمي للطالب.

وأضاف الوزير أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة، يتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى وبناء على النتيجة، يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، مشيرًا إلى أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية فى مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، وذلك لمساعدة كل أبنائنا القادمين فى السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة، مؤكدًا أنه ستتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.