الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الليلة.. "ما هى حركة الأفروسنتريك؟" فى صالون نفرتيتى بقصر الأمير طاز

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، صالون نفرتيتي بعنوان "ما هي حركة الأفروسنتريك وما الذي تريده من الحضارة المصرية؟"، بقصر الأمير طاز.

ومن المقرر أن يستضيف الصالون الدكتورة سامية الميرغني، مدير عام مركز البحوث وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار سابقا، والدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، ومجدي شاكر، كبير الآثاريين، والدكتور ناصر مكاوي، رئيس قسم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة.

والمركزية الإفريقية أو الأفروسنتريك هو نموذج فكري يسعى إلى تسليط الضوء على الهوية والمساهمات الخاصة للثقافات الإفريقية في تاريخ العالم، يجادل الأفروسنتريك بأن المجتمع العلمي الغربي يستهين بالحضارات الإفريقية، ويشارك - بوعي أو دون وعي- في مؤامرة لإخفاء المساهمات الإفريقية في التاريخ.

بدأت بالظهور منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وتتمركز خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية عند الأفارقة الأمريكيين، وأصبح لها انتشار واسع بين الجاليات الإفريقية جنوب الصحراء في أوروبا، وبين الأفارقة جنوب الصحراء وعند الأقليات السوداء في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

قطاع صندوق التنمية الثقافية حركة الافروسنتريك الأفروسنتريك الحضارة المصرية صالون نفرتيتي قصر الأمير طاز الدكتورة نيفين الكيلاني

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