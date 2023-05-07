الحرص على أمنها واستقرارها.. أهم بنود مسودة عودة سوريا إلى "الجامعة العربية"

ناقش وزراء خارجية العرب، اليوم الأحد، مسودة قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والتي في ضوئها سيتم الإعلان عن عودة نشاط الوفد الدبلوماسي السوري إلى الجامعة العربية، بداية من اليوم، بعد التصويت بين أعضاء الجامعة.

وتضمنت مسودة القرار، التي قدمت إلى مجلس وزراء خارجية العرب، حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ووضع حدا للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، والتدخلات الخارجية في شؤونها.

شروط عودة سوريا للجامعة العربية

فيما أكدت المسودة، على ضرورة العمل لمعالجة أثار الأزمة السورية المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها، إضافة إلى التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

فيما رحبت المسودة بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها.

كما تؤكد على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية و التأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، والترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا.

كما نصت على التشديد بالحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها على شعبها ودول الجوار، والترحيب باستعداد دمشق التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.