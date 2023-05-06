الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية: قرار عودة سوريا قد يتم اتخاذه خلال الاجتماع الاستثنائى غدًا

جامعة الدول
جامعة الدول

أعلنت جامعة الدول العربية، مساء اليوم السبت، أن قرار عودة سوريا إليها قد يتم اتخاذه غدًا الأحد، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية.

جاء هذا وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، بأن قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قد يتم اتخاذه يوم الأحد.

وقال رشدي، إن القرار بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يمكن اتخاذه، مؤكدًا أن هذه القضية قيد النظر، ويمكن اتخاذ القرار غدًا، حيث سيشارك جميع أعضاء المنظمة في هذه القضية خلال الاجتماع الوزاري.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع تطورات السودان، وإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة، في ظل توجه متزايد لدى الدول العربيَّة لإعادة سوريا إلى محيطها العربيّ وإلى مقعدها بالجامعة. 

جامعة الدول العربية سوريا وزراء الخارجية الاجتماع الوزاري المبعوث الأممي

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