الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزراء الخارجية العرب يوافقون على استئناف نشاط سوريا بالجامعة العربية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

قرر وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، الموافقة على استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية، بدءًا من اليوم.

وانطلق، قبل قليل، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك تمهيدًا لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة.

ويناقش المجلس التطورات الأخيرة في كل من سوريا والسودان.

جدير بالذكر، أن اجتماعًا عقدته دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، منتصف أبريل الماضي، وشاركت فيه مصر والعراق والأردن؛ للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث اتفق الوزراء في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

​سوريا​ الجامعة العربية اجتماع وزراء خارجية العرب اجتماع تشاورى مجلس وزراء خارجية العرب

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