افتتاح فعاليات الجلسة العامة لـ"الشيوخ" بعرض إخطار وفاة رئيس اللجنة التشريعية

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ اليوم.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة بعرض إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وسيلقي رئيس المجلس، كلمة ينعى فيها النائب الراحل، ويفتح الباب أمام بعض النواب، لإلقاء كلمات أمام الجلسة العامة، يعقبها إعلان خلو مقعد النائب وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة باقي الإجراءات.

وسيتم تخصيص جزء كبير من الجلسة لنعي الفقيد من خلال منح الكلمات لأعضاء المجلس.