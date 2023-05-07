الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحف إسبانيا تحتفل بتتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على تتويج فريق ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا، كأول ألقابه في الموسم الحالي 2022-2023.

وكان فريق ريال مدريد قد تغلّب على أوساسونا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل رودريجو هدفي ريال مدريد في الدقيقتين الثانية و70، بينما أحرز لوكاس تورو هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 58 من زمن اللقاء. 

 

الصحف الإسبانية تحتفل بتتويج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا

وكانت البداية مع صحيفة «ماركا»، التي عنونت «يا له من كأس جميل»، مُضيفة: "ريال مدريد يحصد لقبه رقم 20 في كأس الملك بعد فوزه على أوساسونا بفضل الثنائي رودريجو وفينيسيوس".

وتابعت الصحيفة: "أوساسونا قدم أداءً مُبهرًا رغم استقباله لهدف مبكر في الدقيقة الثانية، وكان بإمكانه حتى إحداث المفاجأة".

صحيفة «ماركا»

 

فيما خرجت صحيفة «آس» بعنوان «كأس الملكين»، مُضيفة: "الثنائي البرازيلي رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور بطلا المباراة النهائية".

وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد يحصد لقبه رقم 20 في كأس ملك إسبانيا بفضل هدفي رودريجو، وتألق فينيسيوس الذي كان بمثابة الكابوس لأوساسونا طوال اللقاء".

وفي تقرير آخر، أشارت الصحيفة إلى قرار فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، باستمرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصبه مع النادي الملكي حتى نهاية عقده في الصيف القادم.

صحيفة «آس»

 

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فقد عنونت «كأس أبيض»، مُضيفة: "ريال مدريد ينجح في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة العشرين في تاريخه".

صحيفة «موندو ديبورتيفو»

 

ولم تختلف صحيفة «سبورت» عن البقية، إذ عنونت «مدريد، بطل الكأس»، مُضيفة: "ريال مدريد يتوّج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد معاناة بفضل هدفين من رودريجو".

صحيفة «سبورت»

 

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