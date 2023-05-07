الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من قاضى المعارضات ضد المتهمين بالتعرض لسائحة فى وسط البلد

حبس
حبس

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، بتجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعرضه لسيدة أجنبية بوسط القاهرة.

كانت وحدة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة، ويتعرض لها فى الطريق بالقول والفعل حتى أغضبها وحاولت إيقافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة لتحديد هوية مرتكبيها، وهم ثلاثة متهمين، ظهر أحدهم بالمقطع المصور، والثانى صوره بعد أن حرضه هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة.

قاضي المعارضات 3 متهمين 15 يوما سيدة أجنبية وسط القاهرة النائب العام

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