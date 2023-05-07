محافظ الدقهلية يتفقد توريد القمح المحلى بصوامع ميت غمر

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، أعمال توريد القمح المحلي بصوامع ميت غمر في بداية موسم الحصاد الجديد 2023، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالزراعة والعمل على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، وفى مقدمتها القمح باعتباره محصولا استراتيجيا، فهو يمثل الأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ولكي يصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي.

وقال محافظ الدقهلية إن إجمالى ما تم زراعته هذا العام من محصول القمح بالدقهلية بلغ 272 ألف فدان، ومن المتوقع توريد ما يقرب من 450 ألف طن قمح بالصوامع والشون المعدة لاستقباله بنطاق المحافظة.

وأشار "مختار" إلى أن أسعار توريد القمح هذا العام هي: 1,500 جنيه للدرجة الأولى 23,5، و1,475 للدرجة الثانية 23، و1,450 للدرجة الثالثة 22,5، موضحا أنه يوجد 39 موقعا تخزينيا لتوريد القمح بنطاق المحافظة عبارة عن 4 صوامع و5 هناجر و30 شونة، بإجمالي سعة تخزينية 280 ألف طن.

ويوجد في كل موقع لجنة للاستلام مكونة من 6 جهات، هى «ممثل عن قطاع التموين رئيسا للجنة، وممثل عن مديرية الزراعة مسئولا عن تحديد نوعية القمح مصري أم أجنبي، وممثل عن هيئة سلامة الغذاء مسئولا عن تحديد درجة النظافة وتحديد الرتبة، وممثل عن الجهة المسوقة، وعضو واحد من القبانة المسئول عن الموازين، والبورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح»، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن 150 ألف طن قمح.

وأكد المحافظ أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في إنتاج القمح المحلي، بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والدكتور أحمد أبوالغيط معاون وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ونواب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

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