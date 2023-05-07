الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد توريد القمح المحلى بصوامع ميت غمر

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، أعمال توريد القمح المحلي  بصوامع ميت غمر في بداية موسم الحصاد الجديد 2023، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالزراعة والعمل على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، وفى مقدمتها القمح باعتباره محصولا استراتيجيا، فهو يمثل الأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ولكي يصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي.

وقال محافظ الدقهلية إن إجمالى ما تم زراعته هذا العام من محصول القمح بالدقهلية بلغ 272 ألف فدان، ومن المتوقع توريد ما يقرب من 450 ألف طن قمح بالصوامع والشون المعدة لاستقباله بنطاق المحافظة. 

وأشار "مختار" إلى أن أسعار توريد القمح هذا العام هي: 1,500 جنيه للدرجة الأولى 23,5، و1,475 للدرجة الثانية 23، و1,450 للدرجة الثالثة 22,5، موضحا أنه يوجد 39 موقعا تخزينيا لتوريد القمح بنطاق المحافظة عبارة عن 4 صوامع و5 هناجر و30 شونة، بإجمالي سعة تخزينية 280 ألف طن. 

ويوجد في كل موقع لجنة للاستلام مكونة من 6 جهات، هى «ممثل عن قطاع التموين رئيسا للجنة، وممثل عن مديرية الزراعة مسئولا عن تحديد نوعية القمح مصري أم أجنبي، وممثل عن هيئة سلامة الغذاء مسئولا عن تحديد درجة النظافة وتحديد الرتبة، وممثل عن الجهة المسوقة، وعضو واحد من القبانة المسئول عن الموازين، والبورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح»، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن 150 ألف طن قمح.

وأكد المحافظ أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في إنتاج القمح المحلي، بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

رافق المحافظ  خلال جولته المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والدكتور أحمد أبوالغيط معاون وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ونواب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

IMG-20230507-WA0013
IMG-20230507-WA0013
IMG-20230507-WA0012
IMG-20230507-WA0012
IMG-20230507-WA0011
IMG-20230507-WA0011
IMG-20230507-WA0010
IMG-20230507-WA0010
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية القمح ميت غمر

الأكثر قراءة

في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمدخل المدينة الصناعية بالفيوم

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس