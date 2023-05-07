اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش مقترحًا بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال فى المناهج التعليمية

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ اجتماعًا لها اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا مهدي، بشأن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المناهج التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي.

فيما تناقش اللجنة، خلال الاجتماع الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن تفعيل دور المرشد التربوي والنفسي وتعيين مرشد في كل مدرسة للكشف عن الموهوبين بحضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وقال تقرير اللجنة إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، حسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (١٢)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقًا لقانونها- بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳المشار إليه عام ۲۰۱۱ (۱۳)- حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.