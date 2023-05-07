الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: منظومة الرعايات المتوسطة ستسهم فى تخفيف العبء على وحدات الرعاية المركزة

خالد عبدالغفار وزير
خالد عبدالغفار وزير الصحة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، اجتماعًا لمناقشة تفعيل منظومة وحدات الرعاية المتوسطة IMCU بالمستشفيات، لتوفير متابعة ومراقبة دقيقة، وتقييم إكلينيكي مستمر للمرضى الذين لا تقتضي حالتهم الصحية مستوى الخدمة المقدم في وحدات العناية المركزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش آليات التشغيل التجريبي لمنظومة وحدات العناية المتوسطة، بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، ووضع الدلائل الإرشادية للعمل بها، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة للفرق الطبية التي ستعمل بتلك الوحدات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية وحدات الرعاية المتوسطة في سد الفجوة بين الأقسام الداخلية والجراحية، ووحدات العناية المركزة، لنوعية محددة من المرضى الذين لا يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي أو غسيل كلوي أو استخدام كثيف للأدوية المقوية لعضلة القلب، أو الخدمات التمريضية والطبية المكثفة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى أن وحدات الرعاية المتوسطة ستسهم في تقليل الضغط على أسرّة العناية المركزة، للمرضى الأكثر احتياجًا لتلك الأسرّة، كما توفر المزيد من الوقت والموارد للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية دقيقة وفائقة.

اجتماع خالد عبدالغفار وزير الصحة

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض وضع المنظومة الصحية الحالي، من حيث تطبيق منظومة وحدات الرعاية المتوسطة، ومدى احتياج القطاع الصحي للتوسع في هذا النوع من الخدمات، والأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بأوضاع المرضى، داخل تلك الوحدات ومدى تطبيقها في المنظومات الصحية بالعديد من دول العالم.

وأشار «عبدالغفار» إلى مناقشة الخدمات المقدمة في وحدات الرعاية المتوسطة، والاشتراطات العامة، ومتطلبات تشغيل تلك الوحدات، سواء إنشائيًا أو طبيًا، والسعة السريرية لتلك الوحدات، وأعداد القوى البشرية التي تحتاجها، مضيفا أن الوزير أكد أهمية حوكمة العمل بتلك المنظومة وتشكيل لجان مراقبة لمتابعة العمل بها، وتطبيق الاشتراطات وآليات التشغيل التي سيتم وضعها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع- أيضًا- على مستجدات العمل بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وما تم تسجيله على المنظومة، والذي بلغ 40 ألفا و459 حالة منذ التشغيل التجريبي في يوليو 2022 حتى شهر مارس من العام الجاري.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد زكي السوداني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

التشغيل التجريبى اشتراطات الخدمات التمريضية الخدمات المقدمة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الرعاية المركزة الصحة والسكان العناية المركزة القطاع الصحي

الأكثر قراءة

صاحب عمارة الأسطورة صالح سليم يرفض وضع اسمه عليها.. ما القصة؟

"مزيد من المكتسبات".. المكرمون فى احتفالية عيد العمال يشكرون الرئيس السيسى

شلل مرورى بالطريق الصحراوى الغربى.. السر فى "107 أطنان صلصة وحديد"

التخطيط: ارتفاع الأداء الكلى لمصر من 19% فى 2019 إلى 45% فى 2021

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع مسئولى "سامسونج" خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية

الإحصاء: 58.8% ارتفاعًا فى قيمة الواردات المصرية من السولار خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»