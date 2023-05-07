الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الجديدة للوزارة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، بسرعة الانتهاء من وضع استراتيجية الوزارة خلال السنوات المقبلة، وفقًا للخرائط الصحية المحددة لمحافظات الجمهورية، بما يضمن رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبما يتوافق مع معايير الرعاية الصحية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان؛ لمناقشة آخر مستجدات الخريطة الوطنية للصحة، التي تستهدف تحسين جودة وكفاءة النظام الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير أكد ضرورة العمل وفقًا لمحاور محددة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، وعلى رأسها تيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، وتعزيز كفاءة النظم الصحية من خلال استخدام التكنولوجيا، وتقديم الخدمات الصحية المكملة، وفقًا للحالة الصحية لكل مريض، والارتقاء بمهارات كل مقدمي الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية، بداية من الفرق الطبية وصولًا إلى القائمين بالمهام الإدارية والفنية، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص، للارتقاء بكل جوانب المنظومة، باعتباره شريكًا أساسيًا في النهوض بها.

وأضاف عبدالغفار، أن الاجتماع تناول استعراض بعض تجارب الدول، في تطوير نظام الرعاية الصحية بها، حيث أكد الوزير على أهمية الاستفادة من تجارب الدول ذات الأنظمة الصحية المشابهة، ونقلها لمصر وفقًا لإمكانات الدولة، لتطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن التأكد من سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

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