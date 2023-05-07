مؤشرات البورصة تستهل الأسبوع على تباين

تجاهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية الصعود الكبير الذي شهدته أسواق المال العالمية، بقيادة أسواق الأسهم الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي "الجمعة"، لتستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، على تباين، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بدعم من مبيعات استباقية للمصريين والعرب وبعض الأجانب، فيما صعدت المؤشرات الثانوية على استحياء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.14% ليصل إلى مستوى 17270 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.04% ليصل إلى مستوى 3055 نقطة، على الرغم من انخفاض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.12% ليصل إلى مستوى 20625 نقطة، وذلك في وقت تراجع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.13% ليصل إلى مستوى 7185 نقطة.

وفي السياق، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.09% ليصل إلى مستوى 2981 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.05% ليصل إلى مستوى 4524 نقطة.

من ناحية أخرى، تباين أداء تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات "بالم هيلز"، و"المصرية لنظم التعليم الحديثة"، و"العربية لإدارة وتطوير الأصول" 700 ألف سهم، 5.7 مليون سهم، 24.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي "الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك"، و"رواد السياحة- رواد" عدد 250 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات "بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية"، و"العربية لحليج الأقطان"، و"جدوى للتنمية الصناعية"، و"بنك التعمير والإسكان" عدد 145 ألف سهم، 440.3 ألف سهم، 110 آلاف سهم، 27.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات "العربية لمنتجات الألبان" "آراب ديري- باندا"، و"النصر للملابس والمنسوجات- كابو"، و"رواد السياحة- رواد" عدد 145.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1800 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي "رواد السياحة- رواد"، و"مستشفى النزهة الدولي" عدد 900 سهم، 10.7 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن شرائها عدد 1.4 مليون سهم من أسهم الخزينة في البورصة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، وبذلك تصل نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.68%.