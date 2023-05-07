الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

متعددة العلاقات.. محاكمة المتهم بذبح زوجته في النزهة اليوم

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة السادسة، اليوم الأحد ، نظر محاكمة المتهم بذبح زوجته بـ"مطواة" في منطقة النزهة .

صدر الحكم برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة السر محمد خميس.

بداية الواقعة أن شهدت منطقة النزهة، بالقاهرة، واقعة قتل، حيث أقدم "ح. م"، 43 عاما، على قتل زوجته "رباب"، 40 عاما؛ إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق؛ الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ 8 طعنات وذبحها داخل المنزل؛ ليكون حديث أهالي منطقة النزهة.

وتعود تفاصيل الواقعة، ببداية الشجار مع المجنى عليها والمتهم بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وكشفت التحريات عن أن المتهم أثناء وجوده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وعقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض "مطواة وسكينة"، وتوجهه نحوها وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة لها بجسدها.

محكمة جنايات شمال القاهرة المتهم مطواه منطقة النزهة

الأكثر قراءة

صاحب عمارة الأسطورة صالح سليم يرفض وضع اسمه عليها.. ما القصة؟

"مزيد من المكتسبات".. المكرمون فى احتفالية عيد العمال يشكرون الرئيس السيسى

شلل مرورى بالطريق الصحراوى الغربى.. السر فى "107 أطنان صلصة وحديد"

التخطيط: ارتفاع الأداء الكلى لمصر من 19% فى 2019 إلى 45% فى 2021

حملات لمتابعة الإعلان عن تسعيرة المواد الغذائية والخضروات فى أسواق فيصل بالسويس

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع مسئولى "سامسونج" خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»