متعددة العلاقات.. محاكمة المتهم بذبح زوجته في النزهة اليوم

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة السادسة، اليوم الأحد ، نظر محاكمة المتهم بذبح زوجته بـ"مطواة" في منطقة النزهة .

صدر الحكم برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة السر محمد خميس.

بداية الواقعة أن شهدت منطقة النزهة، بالقاهرة، واقعة قتل، حيث أقدم "ح. م"، 43 عاما، على قتل زوجته "رباب"، 40 عاما؛ إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق؛ الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ 8 طعنات وذبحها داخل المنزل؛ ليكون حديث أهالي منطقة النزهة.

وتعود تفاصيل الواقعة، ببداية الشجار مع المجنى عليها والمتهم بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وكشفت التحريات عن أن المتهم أثناء وجوده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وعقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض "مطواة وسكينة"، وتوجهه نحوها وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة لها بجسدها.