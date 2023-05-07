فى يومها الثانى.. طلاب صفوف النقل بالقاهرة والجيزة يواصلون امتحانات نهاية العام

تستكمل صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، اليوم الأحد، بالقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/ 2023، وذلك في يومها الثاني.

ويؤدي الطلاب، اليوم، الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي بالقاهرة امتحان مادة الهندسة، بينما يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أنه إذا تفاجأ الطلاب بأي أسئلة من الأجزاء المقررة للاطلاع فقط، سيتم تداركها فى التصحيح، وتوزيع درجاتها.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بمديريات التربية والتعليم سير الامتحانات، للوقوف على أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.

جدير بالذكر أن الامتحانات ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حتى يتم الاستعداد لاختبارات الثانوية العامة فى يونيو المقبل.