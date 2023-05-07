استلام 511 طنا و230 كيلو قمح بالشون والصوامع في إسنا وأرمنت

قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إن مديرية التموين تواصل العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل لعام 2023.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن الكمية الموردة حتى الآن بلغت 511 طن و230 كيلو قمح للشون والصوامع بإسنا وأرمنت، وأن الموسم مستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا بتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار على أن القمح المحلي المورد اعتبارا من يوم 8 من شهر أبريل الماضي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، بنسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.