اليوم.. مناقشة مقترح إنشاء نقاط تابعة للبنوك فى الأماكن السياحية بـ"اقتصادية الشيوخ"

تعقد لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعين لها اليوم عقب الجلسة العامة، ومن المقرر أن تناقش في الاجتماع الأول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائب محمد عمارة بشأن إنشاء نقاط تابعة للبنوك في الأماكن السياحية تعمل على مدار عمل فتح وإغلاق تلك الأماكن.

كما تناقش في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء وحدة حسابية بمصلحة الضرائب بمحافظة الوادى الجديد، مأمورية القيمة المضافة وفصلها عن محافظة أسيوط وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وقال تقرير اللجنة، إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، حسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (12)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011 (13) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14) (15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.