الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نقل مصاب في حادث انهيار عقار بالشرقية للمستشفى العام

انهيار عقار
انهيار عقار

كشف مصدر أمني، عن نقل المصاب في حادث انهيار منزل بالشرقية إلى مستشفى أبو كبير في حالة خطرة كما تم نقل الجثامين لثلاجة الموتى بالمستشفى.

 لقي طفل وعجوز  مصرعهم فيما أصيب والد الطفل باشتباه كسر بالعمود الفقري؛ إثر وقوع حادث انهيار منزل من 3 طوابق في قرية المانسترلي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل في قرية المانسترلي بمركز أبو كبير. 

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية المانسترلي بجوار محطة وقود بالمنطقة، فيما تم استخراج جثة الطفل محمد ابراهيم صلاح، 12 سنة، وتبين إصابة والده ابراهيم صلاح محمد عبدربه، 43 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم استخراج جثة محمد محمد العربي، 85 سنة.

تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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