السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كاراجر: محمد صلاح أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

حصل الدولي المصري محمد صلاح، على إشادة جيمي كاراجر أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، بعد المستوى الذي قدمه اللاعب في مباراة اليوم أمام برينتفورد ضمن منافسات البريميرليج.

ليفربول حقق الفوز على برينتفورد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 35 من البطولة.

سجل صلاح هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

كاراجر في تصريحات صحفية عقب المباراة، قال: "ليفربول محظوظ للغاية لكونه يمتلك بعض الهدافين الرائعين، لكن عندما يتعلق الأمر بـ محمد صلاح فهو يظل في التشكيل المثالي لفريق ليفربول على مدار تاريخه ويظهل هو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا للنادي على الإطلاق".

وأتم تصريحاته قائلا: "سنتذكر محمد صلاح باعتباره أحد أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي".

جيمي كاراجر محمد صلاح ليفربول برينتفورد الدورى الانجليزى

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