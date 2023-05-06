السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح: تحطيم الأرقام يشعرنى بالفخر.. والأهم فوز الفريق

محمد صلاح
محمد صلاح

أعرب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول عن سعادته بتسجيل هدفه رقم 100 على ملعب أنفيلد وتحطيمه عدد من الأرقام القياسية في مباراة اليوم.

 

وقاد صلاح ليفربول للفوز على برينتفورد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.


وقال صلاح في تصريحات لـ سكاي سبورتس عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية في ليفربول وأشعر أنني في منزلي، أعمل بجد وتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات وكسر الأرقام يشعرني بالسعادة".


وأضاف: "أتمنى أن ننهي الموسم بأفضل شكل ممكن، بقدر ما أسجل الأهداف، فالشيء الأهم هو أن يحقق الفريق الفوز بالمباريات".


وعن أرقامه رفقة الريدز، أجاب: "إنه شيء يجعلني أشعر بالفخر، أنا أعمل بجد للغاية والجميع يعرف ذلك ويراه، وأنا متحفز لمواصلة كسر الأرقام وتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز من أجل الفريق".


وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل على ملعب أنفيلد في 9 مباريات متتالية.


وأردف: "نحن متحفزون للغاية في الأسبوعين الماضيين، فزنا بست مباريات على التوالي ولدينا مباراتان بشباك نظيفة، وهو أمر مهم لنا؛ لأنه إذا لم تتلق أي هدف فأنت مطلوب منك الفوز بهدف واحد فقط، وهذا هو الأمر، وما يحدث في المباريات، لذا أعتقد أننا متحفزون في هذه اللحظة من أجل الفريق، علينا مواصلة العمل لدينا 3 مباريات متبقية وعلينا الذهاب لها والفوز".

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