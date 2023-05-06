جمال شعبان يكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش.. وعوامل تؤدى للسكتة القلبية

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، السبب الرئيسي في وفاة الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن الأرق من ضمن الأسباب التي تؤدي لتوقف القلب أوالسكتة القلبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن جمعية القلب الأمريكية كشفت عن عوامل خطورة جديدة تؤدي للسكتة القلبية، منها الضغط المرتفع، والسكر المرتفع، والوزن الزيادة، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين، والاستعداد الوراثي، والجديد هو قلة النوم كأن ينام الشخص 4 ساعات يوميًا، والأرق الكثير والشخير، وكذلك النوم المتواصل 9 و 10 ساعات يوميًا، وهذه أسباب قد تؤدي للأزمة القلبية.

القيلولة تعتبر وقاية من أمراض القلب

وأكد أن القيلولة تعتبر وقاية من أمراض القلب حتى لو نصف ساعة يوميًا، مشيرًا إلى أن إهمال وجبة الإفطار يعرض صاحبها لأمراض القلب، وكذلك ساعات العمل الطويلة، ومرض النقرس، والمصابون بأمراض مناعية مثل الذئبة الحمراء، والتلوث والناس الذين يعيشون في مناطق مزدحمة لا بد أن يغيروا الأجواء حتى لا يكونوا عرضة لأمراض القلب.