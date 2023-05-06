السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجلة الفنانة ماجدة صباحي: أشبه أمي في تصرفاتها وشغلها

غادة نافع
غادة نافع

قالت غادة نافع، نجلة الفنانة الراحل ماجدة صباحي، إن الجميلة ماجدة كانت جزء من الهوية الشخصية على الشاشة المعروفة بالرقة الشديدة، وكانت حلم بنات تقليد رقتها، متابعة: "برغم رقتها إلا أنها في البيت كانت حازمة وشديدة في تربيتها لها إذا فعلت أي شئ خطأ".

وعما تعلمته غادة من والدتها قالت في مداخلة لها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة cbc، احتفاءا بذكرى ميلاد الفنانة ماجدة : "حاجات كتير قوي بالاقي نفسي دلوقتي تحديدا بتصرف زيها وفي حاجاتها في شغلها وبلاقي نفسي ماجدة مش غادة وانا بتصرف".

وأشارت إلى أن الفنانة ماجدة، كانت مهتمة بالقضايا الوطنية جدا ومصر وكل ما يهم البلد.

جميل هوية بنا بــ الستات ما يعرفوش يكدبوا وشد

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