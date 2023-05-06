أحمد السقا يطير إلى أوروبا من أجل تصوير فيلم "تلج أحمر"

انتهى الفنان أحمد السقا من التحضيرات اللازمة لبدء تصوير فيلمه الجديد "تلج أحمر"، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

واستقر المخرج هشام الرشيدي على أماكن تصوير العمل حيث إنه من المقرر أن تسافر أسرة الفيلم خلال أيام إلى أوروبا لتصوير المشاهد هناك، على أن يعود صناعه لتصوير بعض المشاهد بإحدى مناطق القاهرة، ويظهر أحمد السقا خلال أحداث المسلسل بدور طيار، وتدور قصة الفيلم في إطار أكشن اجتماعي.

فيلم "تلج أحمر" من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبرى، وجارٍ إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة الفيلم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا كان مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، إيناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبوزيد، إبراهيم كمال، أحمد إمام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبوالنجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبدالمنعم، حنان سليمان، محمد أبوداود، عبدالرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.