هداف مصر الأول.. محمد صلاح يكسر رقم "العميد"

سجل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول هدف التقدم لفريقه في مرمى برينتفورد في مباراة الفريقين بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورفع محمد صلاح رصيده لـ19 هدفًا في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما شارك في 34 مباراة، والهدف رقم 30 في كل المسابقات التي خاض منافساتها رفقة الريدز.



وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية من فابينيو على الجانب الأيمن للملعب وصلت ناحية فيرجيل فان دايك المنطلق خلف دفاعات برينتفورد ومرر الكرة برأسه لصلاح الذي حولها في الشباك.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف لـ314 هدفًا، ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا للأهداف عبر تاريخ الكرة المصرية متفوقًا على حسام حسن، مهاجم الأهلي والزمالك السابق.



وذكرت وكالة رويترز نقلًا عن تطبيق فايف ستار فوتبول، أن محمد صلاح وصل للهدف 313 في مسيرته الاحترافية بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام فولهام في مباراة الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وعادل رقم حسام حسن.

وانضم محمد صلاح لصفوف فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من فريق روما الإيطالي.