محافظ كفر الشيخ يبحث عدداً من الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عدداً من الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة للأعمال الجارية في العديد من المشروعات الخدمية بمراكز المدن، وقرى مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون المحافظ للمشروعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، وأعضاء برلمان الشباب.

وجرى عرض فيديو لشبكة الطرق وتطوير الميادين، وتطوير الطريق الدائري الغربي والشرقي بمداخل المدينة، وتطوير طريق أبو عمر وربطة بطريق المحلة، والأعمال الجارية في رصف الطرق وتوسعتها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المستشفيات، منها مستشفى بيلا المركزي، إضافة لمركز الأورام، لتنتهي تماما معاناة الآلاف من أبناء المحافظة من المرضى، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إضافة لقرب انتهاء أعمال تطوير مستشفى الصدر، مشيراً أن الأعمال جارية في إنشاء مستشفى مطوبس المركزي ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تفقد سير العمل بالمواقف، وهناك متابعات مستمرة صباحية ومسائية من قبل رؤساء المدن والوحدات المحلية، وإدارة المرور والمواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة التي جرى الإعلان عنها، بما لا يتجاوز نسبة 10% من التعريفة السابقة، مقررا إيقاف شهر لغير الملتزمين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جاري أعمال تطوير مصيف بلطيم، منها أعمال بوابة الأمل والنرجس، والانتهاء من الصرف الصحى، والقضاء على الحشرات الطارئة، كما سيتم إنشاء وحدة لتراخيص النقل والأجرة خارج مدينة كفر الشيخ

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير العنصر البشري بالمحافظة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل مشاكل المتعاقدين بمديريات الصحة والتعليم والجهاز التنفيذي للمحافظة.

كما استمع محافظ كفر الشيخ لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات دوائرهم، خلال الاجتماع، وما يخص كل قطاع من القطاعات الخدمية، ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة حلها، موجها الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتعاونهم مع المحافظة لصالح خدمة المواطنين، والاستجابة لمطالبهم.