سعر الدولار اليوم السبت 6 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية

يستعرض «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في البنوك المركزية بالدول.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 سجل استقراراً ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، حيث شهد استقراراً مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر الليرة اللبنانية اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية سجل استقراراً مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,250.00 ليرة لبنانية، حيث سجلت الليرة اللبنانية حالة من التذبذب مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.

سعر البيتكوين أمام الدولار

استقرت عملة البيتكوين اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية لتبلغ نحو 29,312.90 دولار، و شهدت عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية عدم استقرار وتذبذب في سعرها أمام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم فى سوريا

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 استقراراً مقابل الليرة السورية في التعاملات المسائية، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق نحو 8500 ليرة للشراء، و8600 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعاً في الحسكة ليسجل 8620 ليرة للشراء، و 8670 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8530 ليرة للشراء، و 8580 ليرة للبيع.