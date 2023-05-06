سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 6-5-2023

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 6-5-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويستعرض موقع "الدستور" الإلكتروني للقراء تباين أسعار الصرف الرسمية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري بالتفصيل وفقًا للوحة التعاملات المالية.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 6-5-2023

استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 6-5-2023 في كافة البنوك المصرية، وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة الأجنبية، وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

قدر البنك التجاري الدولي CIB الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



يمكن لعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي التعامل بالعملة الأمريكية في عمليات الشراء 30.90 جنيه وفي عمليات البيع 30.95 جنيه.

يسُعر المصرف العربي الدولي الدولار ب 30.95 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.

في بنك المصرف المتحد وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في بنك قطر الوطني الأهلي QNB وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في بنك الكويت الوطني NBK سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في بنك HSBC سجل الدولار نحو 30.95 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.



في بنك الاستثمار العربي سجل الدولار نحو 30.95 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.

سعر العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية

سجل اليورو الأوروبي نحو 34.02 جنيه للشراء و 34.17 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني نحو 38.566 جنيه للشراء و 38.70 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 100.63 جنيه للشراء و 101.02 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.