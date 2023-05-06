باحث سياسى يكشف الطقوس التي تم الاستغناء عنها بحفل تتويج ملك بريطانيا

قال محمد أبو العينين، الكاتب والباحث السياسي، إن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث والتي تمت اليوم، جرى تقليصها لأبعد الحدود والاستغناء عن الكثير منها.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية، لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من المراسم التي تم الاستغناء عنها ارتداء الأحذية غالية الثمن، والمفروشات الذهبية.

وأكد أنه من ضمن الطقوس الرئيسية للتتويج تقبيل يد الملك اليمنى ممن يقومون بعملية الترسيم، وتم وقف هذه المناسبة وذلك لأن الأمر بات يتعارض مع قيم الحداثة والعصرية.

تكلفة حفل التتويج

وعن وصول تكلفة حفل التتويج إلي 125 مليون جنيه استرليني في وسط الأزمة الاقتصادية، أكد أن من يتولون الدولة يدركون أن هناك تكلفة الفرص البديلة فالتتويج أنفق 125 مليون جنيه استرليني ولكنه حافظ على مورد دائم للسياحة يقدر بـ 35 مليون سائح سنويًا، والذين كانوا يقومون ببناء خيم في الشوارع لهم لامتلاء الفنادق بالسياح الذين حضروا لمشاهدة حفل التتويج.

تحديات تواجه الملك

وكشف أن هناك تحديات تواجه الملك تشارلز الثالث، وهي إصلاح البيت الداخلي بسبب الخلافات في الأسرة الحاكمة، وعدم التمييز بين البشر باللون، وعليه أن يقل في كلامه لأنه كثير لكلام وتسبب له ذلك في العديد من المشاكل وقت ولايته للعرض.