أسعار تذاكر وشروط حضور حلقة مدحت صالح ببرنامج SOLD OUT على WATCH IT

طرحت منصة WATCH IT الرقمية تذاكر حضور حلقة وحفلة النجم مدحت صالح مع الإعلامي محمود سعد والمقرر عرضها ضمن عروض SOLD OUT عبر منصة WATCH IT الرقمية.

أسعار تذاكر حلقة مدحت صالح ببرنامج SOLD OUT

وطرحت التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى “البلاتينية” بمبلغ 450 جنيها مصريا.

الفئة الثانية “الذهبية” بمبلغ 400 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة “الفضية” جاءت بمبلغ 300 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة والأخيرة “العادية” بمبلغ 250 جنيها مصريا.

وتعتبر هذه الفعالية هي لقاء خاص مع النجم مدحت صالح والإعلامي يشارك فيه الجمهور بالحوار والمناقشة ويليها حفلة موسيقية يقدم فيها “صالح” أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن المقرر أن تقام على أحد المسارح الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

شروط حضور حلقة مدحت صالح ببرنامج SOLD OUT

ووضعت إدارة برنامج وعروض SOLD OUT عدد من الشروط للجمهور لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

الفاعلية بالكامل مصورة وشرائك هذه التذكرة يعني موافقتك على تصويرك من ضمن فعاليات اللقاء والعرض ويعني موافقتك على أن يتم إذاعة هذا العرض عبر أي من المنصات أو الشاشات المرئية.

رجاء العلم ان فعاليات SoldOut كامل العدد غير مسموح فيها باستخدام الهاتف المحمول أو الكاميرات طوال العرض وتترك في خزائن مخصصة لحفظ الأجهزة حتى انتهاء العروض والتصوير.

برنامج SOLD OUT

ويعتبر برنامج sold out هو أول منصة ترفيهية شاملة تقدم على جميع مسارح جمهورية مصر العربية ويقدم البرنامج عروض فنية ولقاءات حوارية وعروض غنائية بحضور الجمهور.



ويحتوي البرنامج على 3 نسخ لكل نسخة طابع خاص ومختلف وتأتي كالتالي:

الأولى عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامي محمود سعد مع النجوم والمشاهير ويشارك الجمهور فيها.

الثانية sold out music وتقدم حفلات لأبرز النجوم والطرب.

الثالثة sold out comedy ويتم تقديم خلالها فقرات ستاند آب كوميدي ومواهب كوميدية ترفيهية.

ومن المقرر أن يستضيف محمود سعد خلال البرامج عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة ويكون الجمهور جزء خاص من الحوار ويقدم عدد من الأسئلة للضيوف