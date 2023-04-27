الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قريبًا.. محمود سعد يحاور مدحت صالح على Watch it

محمود سعد ومدحت صالح
محمود سعد ومدحت صالح

يحاور الإعلامي محمود سعد خلال الفترة المقبلة المطرب مدحت صالح في نسخة soldout interviews والمقرر عرضه على منصة Watch it.

وطرحت منصة watch it البرومو الترويجي لأحدث إنتاجاتها، لبرنامج" sold out" برنامج ترفيهي برنامج ترفيهي يضمن ٣ نسخ لثلاث فقرات.

النسخة الأولى sold out interviews عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامي محمود سعد مع النجوم والمشاهير ويشارك الجمهور فيها.

النسخة الثانية الثانية sold out music والتي تقدم حفلات لأبرز النجوم والطرب،  أما النسخة الثالثة sold out comedy والتي يتم تقديم خلالها فقرات ستاند اب كوميدي ومواهب كوميدية ترفيهية.

ومن المقرر عرض البرنامج على منصة watch it  اعتبارا من ٣ مايو فقط وحصريًا على WATCH IT.

حصر ثاني ترويجي النسخة الثانية النسخة الأولى المطرب مدحت صالح الإعلامي محمود سعد watch it ستاند أب كوميدي منصة watch it مدحت صالح

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