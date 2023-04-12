الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. حفل مدحت صالح "كامل العدد" على المسرح الكبير بالأوبرا

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد النجم مدحت صالح، لاحياء حفلا ضخما، مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة عازف البيانو الكبير عمرو سليم وفرقته الخاصة، وذلك ضمن فعاليات دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر المقامة خلال الشهر المعظم.

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويرفع المسرح الكبير شعار «كامل العدد»، بعد أن فدت تذاكر الحفل بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا وداخل شباك التذاكر.

برنامج حفل مدحت صالح بالأوبرا 

ويقدم مدحت صالح، خلال الحفل برنامج فنى مميز لجمهوره، يتضمن نخبة مختارة من اعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها «حكاية وردية، ولاتسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى» الى جانب مختارات من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بادائها .

كما يحتفل مدحت صالح، مع جمهوره بنجاح أحدث أعماله الغنائية «اللي يهري يهري» وهى تتر مسلسل «حضرة العمدة» للنجمة روبي، والذى يعرض حاليا ضمن سلسلة الأعمال الدرامية الرمضانية.

«اللي يهري يهري» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز؛ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل وهي :

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ غير مسموح بتحريك المقاعد.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

ـ ممنوع التصوير.

.. وندوة السيرة الهلالية على المسرح الصغير 

وفي سياق متصل ضمن برنامج الحفلات والندوات الأوبرالية الرمضانية، تعقد فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية على خشبة المسرح الصغير، تتناول السيرة الهلالية وتستضيف الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور خالد عبد الحليم أبو الليل أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة وتقدمها الشاعرة أسماء كامل تحت إشراف الفنان امين الصيرفي ويتخللها فقرات غنائية لكل من الدكتور أحمد سعد الدين والفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقية التى تضم محمد عفيفي (ربابة)، لبيب موسى (كولة)، إبراهيم الشاذلي - حسن مصطفى  (إيقاع)، محمد مصطفى (دف).

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